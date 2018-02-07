Ким Чен Ын отправит сестру-пропагандистку на Олимпиаду

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына в составе правительственной делегации отправится на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Об этом сообщает в среду, 7 февраля, агентство Yonhap.

По данным южнокорейского министерства по делам национального объединения, Ким Ё Чжон будет сопровождать формального главу КНДР, председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нама. В делегацию также войдет глава национального комитета по спортивному руководству Чхве Хви (Choe Hwi) и председатель комитета по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон.

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Ким Ё Чжон занимает пост замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Как отмечает агентство, член семьи лидера КНДР из династии Ким впервые посетит Южную Корею. В Сеуле полагают, что сестра Ким Чен Ына была включена в этот список, поскольку часто на Игры приезжают семьи иностранных лидеров.

Ожидается, что визит северокорейской делегации из 22 человек начнется 9 февраля — в день церемонии открытия Олимпиады — и продлится три дня.

Спортсмены из Южной и Северной Корей выступят как единая команда в соревнованиях по женскому хоккею. На церемонии открытия Игр они также пройдут под одним флагом единой Кореи.

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