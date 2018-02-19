США рассказали о дубине и морковке в переговорах с Северной Кореей

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не будет готова к переговорам. Об этом он объявил в интервью CBS News.

«Мы не используем морковку, чтобы убедить их разговаривать. Мы используем большую дубину. И это то, что они должны понять», — сказал Тиллерсон. Он добавил, что такая стратегия позволяет урезать доходы Северной Кореи, а также сократить ее военные программы.

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В декабре 2017 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается превратить свою страну в сильнейшую ядерную державу в мире, и добавил, что война на Корейском полуострове неизбежна.

В конце 2017 года в СМИ появилась информация, что Вашингтон якобы готовит атаку на Пхеньян. Как сообщала газета The Telegraph, среди одного из возможных сценариев рассматривается удар по КНДР до того, как северокорейцы проведут новое ракетное испытание.

Издание, ссылаясь на нескольких отставных американских чиновников, уточняло, что подобный превентивный план разрабатывается для того, чтобы Северная Корея «прекратила свою ракетно-ядерную программу».

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