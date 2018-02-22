На Олимпиаду пустят обвиненного в убийстве южнокорейцев чиновника с Севера

Делегация КНДР посетит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Ее возглавит заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ким Ён Чхоль, сообщило южнокорейское Министерство объединения.

В состав делегации также войдут еще шесть человек, в том числе председатель комитета по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон. Ранее он сопровождал на церемонию открытия Олимпиады Ким Ё Чжон — сестру лидера КНДР Ким Чен Ына.

Визит начнется 25 февраля и продлится три дня. Отмечается, что северокорейцы прибудут наземным путем.

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Как пишет Reuters, Ким Ён Чхоль сейчас курирует отношения Пхеньяна и Сеула, а прежде он был начальником разведки Корейской народной армии. На Юге его считают одним из ответственных за затопление южнокорейского корвета «Чхонан» в 2010 году. Мужчина внесен в черный список США и Южной Кореи, тем не менее Сеул разрешит его въезд в страну «на благо Игр», отмечает агентство.

Корвет затонул близ острова Пэннёндо в Жёлтом море, погибли 46 человек экипажа. Международная следственная комиссия пришла к выводу, что корабль был потоплен подводной лодкой ВМС Северной Кореи. В Пхеньяне эти обвинения категорически отвергают.

Ранее 22 февраля сообщалось, что Северная Корея потратила примерно 240 миллионов вон (более 220 тысяч долларов) на визит делегации на открытие Олимпиады. Для сравнения, на подготовку сборной Северной Кореи из 22 человек было выделено около 50 тысяч долларов.

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