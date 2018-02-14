Северная Корея поболеет на Олимпиаде за чужой счет

Сеул оплатит расходы на пребывание северокорейских артистов, болельщиков и демонстрационной команды тхэквондистов из более чем 300 человек на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Поддержку также получат совместные проекты культурного сотрудничества. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает CNBC.

В министерстве объединения страны рассказали, что участие северокорейской делегации в Играх обойдется в 2,86 миллиона долларов. Средства выделит Фонд межкорейского сотрудничества, который был создан в 1991 году для расходов, связанных с Северной Кореей.

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Отмечается, что это хорошая возможность для улучшения межкорейских отношений, которая «открывает дверь к миру на Корейском полуострове». Это решение не нарушает международные и односторонние санкции, введенные в отношении КНДР в связи с развитием ее ракетно-ядерной программы. Компенсацию участия Пхеньяна в Паралимпиаде в марте обсудят позднее.

С начала текущего года сообщается о потеплении отношений между этими странами. Так, спортсмены из Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под единым флагом. На церемонию открытия Олимпийских игр 10 февраля приехала младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Позже Ким Чен Ын пригласил своего коллегу из Южной Кореи в Пхеньян.

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