Стало известно о планах нового премьера Японии в отношении России

Японской газете «Асахи» стало известно о планах нового премьер-министра Японии Есихидэ Суги в отношении России. По данным издания, он намерен продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ.

Как пишет газета, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Есихидэ Суга заявил о своей приверженности урегулированию вопроса Курильских островов. Новый глава японского правительства отметил, что «хотел бы положить конец проблеме северных территорий, не откладывая ее до следующего поколения».

Ранее в сентябре Есихидэ Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими. Он отметил, что намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос их принадлежности.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.