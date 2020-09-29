Кремль раскрыл тему разговора Путина с новым премьером Японии

Президент России Владимир Путин обсудил с новым премьером Японии Ёсихидэ Сугой перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Тема телефонного разговора раскрывается на сайте Кремля во вторник, 29 сентября.

«С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник агентство Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства сообщило, что Ёсихидэ Суга впервые в новой должности провел телефонный разговор с российским лидером.

В сентябре Суга анонсировал обсуждение с Москвой четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими «северными территориями».

Предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ 28 августа ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.