Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Дзидси цусин».

В ходе мероприятия министр отметил, что приложит все усилия для решения территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии. Также чиновник отметил, что еще его дед Итиро Коно на посту министра земледелия и лесоводства вел переговоры с СССР по курильскому вопросу.

Однако японские пользователи негативно отреагировали на заявление министра. «О каком-таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль!», — заявил один из читателей. «Министру Коно только и остается, что ссылаться на своего деда Итиро Коно», — заметил другой.

Ранее пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились сюжетом телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил. В сюжете также указывалось, что когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». При этом после его ухода происходит резкое ускорение «россиизации» Курильских островов. Японские читатели возмутились подобным ходом вещей.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.