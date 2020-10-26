Новый японский премьер захотел поставить точку в вопросе Курильских островов

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая с программной речью в парламенте, он рассказал, что хочет поставить завершающую точку в переговорах, не откладывая этот вопрос до следующих поколений. «С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — добавил он.

В сентябре Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими. Он отметил, что намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос их принадлежности.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.