Япония выразила России протест из-за поездки генпрокурора на Курилы

Токио выразил Москве протест в связи с поездкой генпрокурора России Игоря Краснова на Курилы. Об этом заявил телеканал NHK.

Отмечается, что японский МИД потребовал от российской стороны отказаться от поездок на южные Курильские острова. В ведомстве подчеркнули, что такие визиты несовместимы с позицией Токио по вопросу о территории.

Игорь Краснов облетел острова курильской гряды Кунашир, Шикотан и Итуруп 16 октября. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, среди них: проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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