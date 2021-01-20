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В Госдуме отреагировали на заявление японского премьера о Южных Курилах

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Алексей Чепа
Алексей Чепа
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги противоречит российским законам — Россия никогда не отдаст Курильские острова. Так на слова политика отреагировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам», — заявил депутат.

При этом он отметил, что в России готовы рассматривать любые проекты совместного освоения Курильских островов. «Пожалуйста, велкам», — сказал Чепа.

По мнению депутата, в установлении конфликтных отношений между Россией и Японией заинтересованы США. «Влияние Вашингтона, конечно, сильно. Вашингтон много лет ведет такую политику, чтобы создавать трудности и проблемы со всеми государствами, граничащими с Россией», — отметил он.

Ранее Суга заявил, что правительство Японии считает необходимым решить проблему принадлежности южных Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что территориальному спору с Россией нужно положить конец, а не оставлять его решение следующим поколениям.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи — стал основной причиной, по которой между Москвой и Токио не был заключен мирный договор после Второй мировой войны. Японская сторона считает Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Предыстория: Японский премьер заявил о необходимости решить вопрос Южных Курил
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