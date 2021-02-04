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Япония возмутилась учениями России на Курилах

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Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

Японию возмутили стартовавшие в конце сентября учения России на Курилах. Японский МИД уже выразил Москве протест по дипломатическим каналам, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что такие действия недопустимы.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов. Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, а Курилы — это проблема, которую нужно решать, а не оставлять потомкам.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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