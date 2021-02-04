Мир
 
Последние новости
Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру
Российских водителей предупредили об убивающих двигатель ошибках
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Россияне массово поедут отдыхать в одно место внутри страны в феврале и марте
Мужчина нашел дома потайной чердак с фотографиями столетней давности
Бывшие участницы «Последнего героя» рассказали о закулисье передачи
Российскую «Армату» продадут
Член академии художеств Алексей Коробков умер в спортзале
Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Соловьева
Новости партнеров
Прослушать новость

Япония захотела новых переговоров по Курилам с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юрий Мальцев / Reuters

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов, сообщает ТАСС.

По его словам, на новых переговорах все достигнутые между двумя государствами договоренности по вопросу спорных территорий японской стороной будут соблюдаться. Суга подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, и заявил, что Курилы — это проблема, которую нужно решать, а не оставлять потомкам.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посол Южной Кореи назвал Курилы оккупированными Россией
Премьер Японии признал вопрос о Курилах проблемой всей нации
Японский премьер заявил о необходимости решить вопрос Южных Курил