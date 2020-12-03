Посол Южной Кореи назвал Курилы оккупированными Россией

Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир назвал Курильские острова оккупированными Россией, отказавшись от своих слов, сказанных в 2011 году. Об этом сообщает издание «Тона ильбо».

«Я имел в виду, что Россия оккупировала острова, меня неправильно поняли», — оправдался дипломат за слова о российских Курилах во время путешествия на остров Итуруп. Посол также призвал Токио начать работу по вопросу компенсаций за принудительный труд во время Второй мировой войны.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

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