Япония запротестовала из-за российской системы ПВО большой дальности на Курилах

Япония выразила протест России из-за размещения обновленных зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-300В4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного секретаря кабинета министров Кацунобу Като.

Источники ТАСС уточняют информацию о протесте из-за системы ПВО. По мнению японцев, подобные действия укрепляют российский военный потенциал, что противоречит позиции Токио по островам.

О размещении обновленных зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-300В4 на Курильских островах стало известно 1 декабря.

ЗРС С-300В4 представляет собой одну из обновленных версий С-300В, при этом ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5-2 раза выше. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров. Ее главной задачей является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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