Дипломат подарил российскому музею журналы с картами «японских» Курил

Заместитель консула Японии в ходе неофициального визита в Красноярский край подарил Минусинскому музею журналы с картами, в которых Курилы обозначены как часть японской территории. Об инциденте сообщает «7 канал».

В музее признались, что были рады получить от дипломата подарок, пока не пригляделись к нему и не заметили, что на картах острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и так называемая малая гряда отмечены как земли страны восходящего солнца. «Для коллектива музея стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы! Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства!» — отметила директор музея Светлана Борисова.

Отмечается, что журналы были напечатаны японским посольством в Москве. На произошедшее уже отреагировали и сотрудники российского внешнеполитического ведомства. Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров посчитал, что данный инцидент — это не повод для скандала. «Там русские граждане. Это часть России, о чем можно говорить? Сейчас много кто и раскраски заштриховывает и еще что-то. Обращать на все внимание не с руки», — заметил он.

Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос принадлежности южных Курильских островов должен волновать всю нацию. Он добавил, что по этому вопросу правительству и населению важно работать вместе, но не пояснил, что именно он имеет в виду.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.