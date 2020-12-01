Россия разместила на Курилах бьющую на 400 километров систему ПВО

пресс-служба Восточного военного округа

Российские военные разместили обновленные зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности С-300В4 на Курильских островах. Об этом «Ленте.ру» сообщили во вторник, 1 декабря, в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Там пояснили, что готовность высокомобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) к заступлению на боевое дежурство оценил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко. Он рассказал, что расчеты и дежурные силы отработали действия при получении сигнала о нарушении российских воздушных границ в данном районе. При этом они продемонстрировали высокую слаженность работы.

ЗРС С-300В4 представляет собой одну из обновленных версий С-300В, при этом ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5-2 раза выше. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров. Ее главной задачей является прикрытие важных объектов от атак со стороны средств воздушного нападения противника.