Назван срок готовности российского С-500 «Прометей»

Создание зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» завершится в 2021 году, заявил «Красной звезде» заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

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«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — сказал военачальник о сроке готовности ЗРС.

В июне 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что С-500 «Прометей» готова к серийному производству.

Согласно открытым данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.