Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Глава делегации Армении в ПАСЕ оправдался за голос против возвращения России
Соловьев назвал погибшего Доренко предателем
Стала известна доля желающих диалога с Россией украинцев
Имя офицера ФСБ из расследования Голунова пропало из выписок Росреестра
Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна
Россияне столкнулись со сбоем в работе банков
Объяснены траты российских чиновников на президентские люксы
Назван самый агрессивный город России
Новости партнеров

С-500 достиг серийной готовности

Перейти в «Мою Ленту»

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» готова к серийному производству, сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству», — сказал министр.

По словам чиновника, закончены контрольные испытания элементов ЗРС, но «продолжается отработка системы в комплексе».

В июне заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что «Прометей» способен перехватывать заатмосферные цели.

В апреле командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конструктор раскрыл возможности С-500
Раскрыта готовность C-500
С-500 оказался почти готов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0423 июня

Возможно, криминал!

Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
16:0923 июня

SpaceX отправит в космос прах

13:17Сегодня

Западные санкции «подрезали» ГЛОНАСС

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
11:41Сегодня

«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов

12:30Сегодня

Россия разработала «Косморобота»

15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

Наука и техника00:0321 июня
Авария «Протон-М» в июле 2013 года

«Из того, что было»

Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
07:49Сегодня

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

10:28Сегодня

SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

05:50Сегодня

Экипаж МКС вернулся на Землю

Россия
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Юнус-Бек Евкуров Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика
В «Яндекс.Такси» открестились от обвиненного в изнасиловании таксиста
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Назван самый агрессивный город России
Имя офицера ФСБ из расследования Голунова пропало из выписок Росреестра
Все материалы
Мир
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
«Адская жара» накроет Европу
Украинский миллиардер Фирташ оказался на шаг ближе к высылке в США
Трамп открестился от изнасилования писательницы
США подтвердили отсутствие защиты от российских ракет
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Новый спикер парламента Грузии пообещал не пускать туда депутатов Госдумы
Стала известна доля желающих диалога с Россией украинцев
Порошенко вознамерился бороться с «вирусом всепрощения России»
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ
Патриарх раздора
Бывший ставленник КГБ Филарет снова расколол православных на Украине. Чего он добивается?
Все материалы
Экономика
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Названа причина нового загрязнения российской нефти
Россияне столкнулись со сбоем в работе банков
Отравленный поток
Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти
Российскому автомобильному рынку предрекли обвал
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В России польского шпиона осудили на 14 лет за зенитно-ракетный комплекс
Отравитель газировкой рассказал о своем угощении
Россиянку соблазнили чемоданом евро
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
С-500 достиг серийной готовности
Западные санкции «подрезали» ГЛОНАСС
«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов
Россия разработала «Косморобота»
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП
Российского дзюдоиста убили в Тольятти
«Барселона» и Неймар договорились
Владимира Кличко спасли с горящей яхты
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Мамаеву предрекли положительное место заключения
Все материалы
Культура
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
На съемках нового фильма о Бонде поймали подглядывающего в туалетах вуайериста
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Власти оправдали перепутавшую Радищева с Грибоедовым министра образования
Умерла актриса Алла Покровская
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади
Парень хотел прославиться через соцсети и погиб
Девушку раскритиковали за идеальное тело в бикини и неуважение к бодипозитиву
Почта Mail.ru отменит пароли
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали
Любимый дешевый бренд россиян раскритиковали за подделку беременности моделей
Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри
Ким Кардашьян смутила фанатов нелепым фотошопом лица
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Турист наступил на грязный шприц в отеле и отдал тысячи долларов за анализы
Модель застряла на Бали из-за кляксы в паспорте
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта во Франции
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Домашний питон убил владельца
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Разведенного победителя лотереи заставили отдать миллионы долларов бывшей жене
Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть
Все материалы
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
BMW показала 600-сильный суперкар с «крыльями чайки»
Автостоянки в США забили «Боингами»
1014-сильный трактор установил рекорд скорости
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых
Российских квартирных хозяев уличили в чрезмерной бесцеремонности
Назван город Подмосковья с самым дешевым съемным жильем
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Все материалы