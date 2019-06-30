Объявлено о начале производства С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500, которые вскоре поступят на вооружение армии. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия-1» (ВГТРК), передает ТАСС.

«Параллельно создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500», — заявил Чемезов.

По словам главы «Ростеха», новейшие комплексы поступят на вооружение после испытаний, то есть «в ближайшее время».

Подробно рассказывать о новой системе противовоздушной обороны он не стал, отметив лишь то, она будет отличаться от С-400 дальностью действия.

В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка ЗРС С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

В июне заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что «Прометей» способен перехватывать заатмосферные цели.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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