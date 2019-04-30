Россия отправила Китаю новые ракеты С-400

Россия отправила в Китай новые ракеты С-400 «Триумф» вместо поврежденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.

«В начале апреля несколько новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены в Китай для замены поврежденных», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что «Рособоронэкспорт» отказался комментировать данную информацию.

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3 января 2018 года судно, перевозившее «Триумфы», попало в шторм в Ла-Манше. В результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения. Как отмечала «Фонтанка», данный случай признали страховым, однако «Рособоронэкспорту» удалось получить всего 31,7 миллиона рублей страховых выплат — около 0,15 процента от страховой суммы.

По другой версии, заключенный между «Рособоронэкспортом» и «Независимой страховой группой» договор предполагал, что в случае наступления страхового случая на страховую компанию ложилась бы минимальная нагрузка, а всю остальную сумму ущерба госкомпании пришлось бы взыскивать с компании, отвечавшей за фрахт и перевозку, — в данном случае ею выступала петербургская «Балтик транс-порт» (БТП). Она долгое время была зарегистрирована в Одессе.

18 февраля генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что поставка ЗРК не состоялась, так как по дороге судно, которое везло груз, попало в шторм, и системы были уничтожены.

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.

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