Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые должны были быть поставлены в Китай, но были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, частично не были застрахованы. Об этом в четверг, 14 марта, пишет «Фонтанка».

По данным издания, ответственный за транспортировку ракет «Рособоронэкспорт» в декабре 2017 года заключил с «Независимой страховой группой» (НСГ) договор страхования на 346 миллионов долларов (около 19,9 миллиарда рублей по курсу на тот период). Полис был выдан только на одну партию груза, в то время как на самом деле на борт судна погрузили еще две партии, которые в страховку включены не были.

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