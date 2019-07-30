Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей

В ходе модернизации зенитной ракетной системы (ЗРС) ряда С-300В допущены неоправданные решения, снизившие ее потенциальные возможности, пишет в «Военно-промышленном курьере» генерал-лейтенант в отставке, бывший председатель госкомиссии по испытаниям ЗРС С-300ВМ, доктор технических наук Александр Лузан.

Специалист отмечает, что ЗРС С-300ВМ «Антей-2500», в отличие от С-300В, по финансовым соображениям не получила отдельные тяжелую пусковую и легкую пускозаряжающую установки. «В результате в системе С-300В4 на пусковых установках размещаются легкие зенитные управляемые ракеты, а тяжелые ЗУР [зенитные управляемые ракеты], являющиеся квинтэссенцией системы, только на пускозаряжающих», — пишет автор.

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

Согласно Лузану, на уничтожение головной части баллистической ракеты средней дальности (ГЧ БРСД) отводится всего 45-50 секунд, чего недостаточно для С-300В4. Специалист сообщает, что использование пускозаряжающих установок с тяжелыми ракетами для борьбы с БРСД крайне сложно, а перезаряжание легких пусковых установок при боевых действиях маловероятно.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, «необходимо возвратиться к составу боевых средств, отработанному в системе С-300В: иметь тяжелые пусковые и пускозаряжающие установки и легкие пусковые и пускозаряжающие установки». «Да и какая же это полноценная пускозаряжающая установка, если у нее на борту один тип ракет, а перезаряжать она должна пусковые установки с другим типом? Это скорее дорогостоящая крановая установка», — уверен доктор наук.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля на учениях в Греции могли отрабатывать действия совместно с ЗРС С-300ПМУ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!