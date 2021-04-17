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США приготовились защищать Японию с помощью ядерного оружия

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Фото: Andrew Kelly / Reuters

США готовы защищать Японию с помощью ядерного оружия, что закреплено в двустороннем договоре между странами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Подобные действия предусмотрены Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, который служит юридической основой союза Токио и Вашингтона. В частности, документ предусматривает право США на использование оружия массового поражения.

В заявлении лидеры стран также подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. Главы государств признали Пхеньян придерживаться обязательств в рамках резолюций Совбеза ООН.

Ранее жители Японии и японские СМИ вспомнили про ядерное оружие после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Министр иностранных дел России указал на то, что появление таких ракет в Японии Россия будет воспринимать как новую серьезную угрозу для своих интересов. Такие действия США могут стать одним из факторов нарушения глобальной и региональной стабильности», — написали японские журналисты.

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