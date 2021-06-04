Президент России Владимир Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. Его слова в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает «Интерфакс».

Путин напомнил о внесенных в Конституцию России изменениях и указал на необходимость учитывать их. «Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору», — заявил он.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что японская позиция по этому вопросу очень часто менялась. По его словам, в 1956 году речь шла о двух островах. Позже, по инициативе Японии, переговоры и вовсе прекратились, но затем снова возобновились. Тогда обсуждались также всего два острова. Потом Япония в очередной раз поменяла позицию, и речь пошла уже о четырех островах. Путин подчеркнул, что «Россия и Советский Союз никогда с этим не соглашались».

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Ранее японское информагентство Kyodo News опубликовало рассекреченные документы, которые свидетельствовали о намерениях руководства Советского Союза заключить с Японией мирный договор в 1970-х годах. В рамках его подписания Москва планировала решить территориальный спор с Токио путем передачи двух из четырех Курильских островов — Шикотана и Хабомаи.

При этом в Союзе рассчитывали, что Япония предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает издание, власти империи настаивали на передаче всех четырех островов, и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

После публикации МИД России заявил, что эти сведения были получены из бывшего архива ЦК КПСС, а значит заниматься их изучением и интерпретацией должны в большей степени историки, нежели журналисты.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.