МИД России отреагировал на сведения о готовности СССР отдать Японии два острова

Министерство иностранных дел России отреагировало на публикацию рассекреченных в Японии архивных документов о готовности СССР отдать два южнокурильских острова после заключения мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению дипломатов, эти сведения были получены из бывшего архива ЦК КПСС, а значит, заниматься их изучением и интерпретацией должны в большей степени историки, нежели журналисты. «Тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — пояснили в МИД.

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В министерстве добавили, что Москва не раз оглашала свою позицию насчет островов Курильской гряды — они стали частью России по итогам Второй мировой войны, и «российский суверенитет над ними неоспорим».

Ранее японское информагентство Kyodo News опубликовало рассекреченные документы, которые свидетельствовали о намерениях руководства Советского Союза заключить с Японией мирный договор в 1970-х годах. В рамках его подписания Москва планировала решить территориальный спор с Токио путем передачи двух из четырех Курильских островов — Шикотана и Хабомаи.

При этом в Союзе рассчитывали, что Япония предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает издание, власти империи настаивали на передаче всех четырех островов, и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.