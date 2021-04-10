Раскрыты возможные варианты решения вопроса мирного договора с Японией Брежневым

У генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева было три возможных варианта решения вопроса мирного договора с Японией. Их раскрыл телеканал NHK со ссылкой на документы Государственного архива России.

Советская сторона якобы рассматривала разные варианты перед встречей Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года. Документ с вариантами называется «Проблемы советско-японских отношений», он состоит из 26 страниц. Согласно утверждению NHK, в нем говорится, что СССР рассчитывает на заключение мирного договора, который помог бы решить вопросы безопасности и укрепить сотрудничество двух государств в экономической, научно-технической и культурной сферах.

В первом пункте плана переговоров речь шла о передаче острова Шикотан и некоторых близлежащих островов Малой Курильской гряды, называемых в Японии Хабомаи. В случае, если бы Япония продолжила высказывать претензий на Итуруп и Кунашир, СССР рассматривал возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле этих островов за определенную плату.

Также предлагалось разрешить японским рыболовецким судам заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира. Суда СССР должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Согласно второму пункту, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков в трех местах юга Курил.

Третий вариант включал в себя предложение рассмотреть заключение договора о добрососедстве и сотрудничестве без включения вопроса о территориальном размежевании. За основу предлагалось взять вопросы из второго пункта о рыболовстве и посещении кладбищ.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет РФ над Южными Курилам. Москва неоднократно говорила о невозможности отказа России от Курильских островов.