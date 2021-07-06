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Император Японии сделал прививку от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Император Японии Нарухито сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Отмечается, что 61-летний Нарухито привился в резиденции в Токио. Какая именно вакцина была использована, не сообщается. Как добавило агентство, в июне прививку от коронавируса уже сделали его родители — почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико, причем они привились уже вторым компонентом.

По данным агентства, на 30 июня в Японии 23 процента населения получили одну дозу вакцины, 12 процентов — две дозы.

30 июня президент России Владимир Путин рассказал, что привился российской вакциной «Спутник V». Он объяснил, что прежде не раскрывал препарат, которым привился от коронавируса, так как не хотел «создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой».

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