Участников Олимпиады захотели ограничить в сексе

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, дизайн антисекс-кроватей. Организаторы соревнований захотели ограничить интимную жизнь спортсменов, пишет Explica. Однако решение Комитета об установке такой мебели вызвало шквал шуток среди самих участников Игр.

Кровати из переработанных материалов способны выдержать нагрузку до 200 килограммов. Это сделано специально, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». Отмечается, что такая мебель вряд ли выдержит вес двух человек, «не говоря уже о веселом празднике».

Усомнился в идее антисекс-кроватей американский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин. Он высмеял мебель, которую установили для олимпийцев-участников Игр в Токио, опубликовав сообщение в своем Twitter-аккаунте.

Другой легкоатлет из США, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров Пол Челимо посвятил установке антисекс-кроватей целую череду публикаций и шуток в своем Twitter.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo