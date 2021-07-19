Участников Олимпиады захотели ограничить в сексе

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, дизайн антисекс-кроватей. Организаторы соревнований захотели ограничить интимную жизнь спортсменов, пишет Explica. Однако решение Комитета об установке такой мебели вызвало шквал шуток среди самих участников Игр.

Кровати из переработанных материалов способны выдержать нагрузку до 200 килограммов. Это сделано специально, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». Отмечается, что такая мебель вряд ли выдержит вес двух человек, «не говоря уже о веселом празднике».

Усомнился в идее антисекс-кроватей американский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин. Он высмеял мебель, которую установили для олимпийцев-участников Игр в Токио, опубликовав сообщение в своем Twitter-аккаунте.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» Рай Бенджамин Фото: @_Kingben_ / Twitter

Другой легкоатлет из США, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров Пол Челимо посвятил установке антисекс-кроватей целую череду публикаций и шуток в своем Twitter.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

Спортсмен подчеркнул, что инновационную мебель сделали из картона и дерева, чтобы она выдержала вес только одного человека. Челимо заявил, что для бегунов на длинные дистанции этот фактор не станет ограничением. «Даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», — пошутил он.

«Мы движемся от эры сериала Breaking Bad («Во все тяжкие») к явлению Breaking Bed» («Сломанная кровать» — игра слов — прим. «Ленты.ру») Пол Челимо Фото: @Paulchelim / Twitter

Кроме антисекс-кроватей МОК подготовил для олимпийцев и другие ограничения. Так, на предстоящих Играх нарушится многолетняя традиция: спортсменам запретят использовать подаренные им презервативы. В этом году олимпийцы получат только 150 тысяч средств контрацепции.

450 000 Столько презервативов раздали на Олимпийских играх-2016 — по 42 средства контрацепции на одного спортсмена

Генеральный директор Олимпийской деревни в Харуми (Нarumi) Такаши Китайдзима объяснил, что презервативы на Играх раздают не для использования на этой территории. Организаторы попросят спортсменов привезти средства контрацепции в свои страны: таким образом государства будут вместе бороться против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).

«Раздача презервативов направлена ​​на повышение осведомленности о таких ЗППП, которые представляют угрозу для молодежи во многих странах. Например, ВИЧ» Такаши Китадзима

При этом секс-вечеринки проходят на каждой Олимпиаде, рассказала бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке. По ее словам, секс — проблема, реально возникающая в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены достигают пика своей физической формы, поэтому когда соревнования завершаются, им хочется выплеснуть энергию. Нередко такие вечеринки сопровождаются употреблением алкоголя.

«Чиновники не в силах остановить пьяные дебоши, являющиеся неотъемлемой частью каждых Игр. Любые запреты — это посмешище для меня, они совершенно бесполезны» Сьюзен Тидтке Фото: Mike Hutchings / Reuters

Предполагается, что принятые меры помогут предотвратить распространение коронавируса в Олимпийской деревне. 17 июля там выявили первый случай заражения COVID-19, а 18 инфекцию обнаружили у двух иностранных спортсменов. Всего с момента прибытия спортсменов в Японию коронавирус зафиксировали у четверых атлетов, трое из них живут в Олимпийской деревне. Положительный тест на COVID-19 также оказался у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков — всего 55 человек.