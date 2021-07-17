Для олимпийцев в Токио спроектировали антисекс-кровати

МОК утвердил антисекс-кровати для спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали антисекс-кровати. Об этом сообщает Explica.

По информации источника, в комнатах спортсменов в Олимпийской деревне стоят кровати, которые рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Отмечается, что на них не следует прыгать и «праздновать». Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Ранее 17 июля в Олимпийской деревне в Токио был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Отмечается, что тест на коронавирус у иностранного гражданина показал положительный результат. При этом гражданство, пол и возраст заразившегося не сообщаются.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.