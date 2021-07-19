Немецкая спортсменка рассказала о постоянных секс-вечеринках на Олимпиадах

Бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала о поведении участников Олимпийских игр. По ее словам, после соревнований секс-вечеринки с алкоголем в Олимпийской деревне проходят «одна за другой», пишет Bild.

Тидтке заявила, что секс является одной из проблем в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены находятся на пике своей физической формы, поэтому по окончанию соревнований они стремятся выплеснуть энергию.

Поэтому когда Олимпиада завершается, спортсмены постоянно устраивают многообразные вечеринки, нередко «в дело вступает алкоголь». «Чиновники не в силах остановить пьяные дебоши, являющиеся неотъемлемой частью каждых Игр. Любые запреты — это посмешище для меня, они совершенно бесполезны», — заключила спортсменка.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека. Такие кровати выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. В МОК считают, что подобная мебель позволит «избежать ненужных форм физического контакта».