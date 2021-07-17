Глава МОК объяснил допуск на Олимпийские игры трансгендера

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил допуск на Олимпийские игры в Токио трансгендерной штангистки Лорел Хаббард. Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, поменять их по ходу соревнований нельзя. Он отметил, что вопрос участия Хаббард обсуждался с медицинскими и социальными экспертами, а также с международными федерациями. «Этот вопрос не может иметь единого решения. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», — подытожил глава МОК.

Участие Хаббард стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев. Хаббард будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.

Спортсменка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.