На Олимпийских играх в Токио выступит трансгендерная штангистка

От Новой Зеландии на Олимпийские игры в этом году поедет штангистка-тяжелоатлет, которая до 2013 года была мужчиной. Об этом пишет CTV News.

43-летняя Лорел Хаббард стала первым трансгендерным спортсменом, принимающим участие в Олимпийских играх. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограм, говорится в заявлении Олимпийского комитета Новой Зеландии.

«Я польщена и благодарна за поддержку, которые мне выказали столь многие новозеландцы», — сказала Хаббард.

Критики до сих пор спорят, справедливо ли допускать трансгендеров к участию в спортивных состязаниях. Однако сам Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

17 июня Victoria's Secret отказалась от своих «ангелов», которые на протяжении десятилетий дефилировали по подиуму на шпильках и в роскошных нарядах. Им на смену пришли футболистка Меган Рапино, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также трансгендерная модель Валентина Сампайо.