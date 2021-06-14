Поветкин допустил возвращение на ринг

Российский боксер Александр Поветкин допустил, что вернется на ринг ради выставочного поединка. Слова спортсмена приводит ТАСС.

41-летний тяжеловес признался, что был бы не против проведения выставочного боя. «Почему бы и нет. Пусть платят, я бы выступил», — отметил Поветкин.

13 июня спортсмен объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе. Поветкин сослался на последствия перенесенного коронавируса.

В марте Поветкин утратил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В матче-реванше он уступил британцу Диллиану Уайту. Поражение стало третьим для Поветкина. Всего в его активе 36 побед. Еще один бой с его участием завершился вничью. Поветкин — обладатель золота Олимпийских игр.