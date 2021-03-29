В WBC захотели третьего боя Поветкина с Уайтом

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о желании увидеть третий бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, очередная встреча спортсменов на ринге выглядела бы логично. Он отметил, что в предыдущих двух поединках зрители увидели два нокаута и несколько нокдаунов.

В ночь на воскресенье, 28 марта, Поветкин потерпел поражение от Уайта нокаутом. Таким образом, россиянин утратил пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Британец же взял реванш после своего досрочного поражения от Поветкина в августе 2020-го.

На счету Поветкина 36 побед при трех поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Уайт добился 28-й победы в карьере при двух поражениях.