Цзю дал совет Поветкину после поражения от Уайта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю дал совет Александру Поветкину после поражения от Диллиана Уайта. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению спортсмена, 41-летний россиянин выглядит как боксер, который теряет мотивацию. В связи с этим, по мнению Цзю, Поветкину стоит завершить карьеру. Он также добавил, что спортсмен уже добился всего, что нужно, и заработал неплохие деньги.

Цзю также высказался о поединке россиянина с британцем. Он отметил, что Поветкин не успел восстановиться после перенесенного коронавируса. Боксер также выразил сомнение в том, что команда тяжеловеса учла позднее время начала боя.

В ночь на воскресенье, 28 марта, россиянин проиграл Уайту техническим нокаутом. После реванша Поветкин лишился пояса временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. В первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта.

В активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. У Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.