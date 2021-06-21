Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский бегун Усейн Болт стал отцом близнецов. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

В День отца Болт опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннетт, годовалой дочерью Олимпией и новорожденными сыновьями, которые получили имена Тандер (Thunder) и Сент-Лео (Saint Leo). При этом спортсмен не назвал точную дату рождения близнецов.

Каси Беннетт на своей странице в Instagram так же опубликовала снимки с детьми и Болтом, назвав его «опорой семьи и величайшим отцом для малышей».

В мае нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал многодетным отцом. У спортсмена и его супруги Кристины родился третий ребенок. Мальчика назвали Александр. Вес новорожденного — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров. Пара поженилась в 2012 году. Они уже воспитывают семилетнего Никиту и пятилетнего Максима.