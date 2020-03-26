Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ей удалось преодолеть 100 метров менее, чем за шесть секунд. Снимок экрана с секундомером она выложила в своем Instagram.

38-летняя Спирс подчеркнула, что обычно укладывается в шесть или семь секунд. Рекорд в беге на 100 метров установил ямаец Усейн Болт: в 2009 году он показал результат в 9,58 секунды. Секундомер Спирс остановился на отметке в 5,97 секунды.

Некоторые пользователи засомневались в достижении американки. Отдельные авторы комментариев предположили, что речь идет о более скромной дистанции.

Согласно отечественным нормативам в беге на 100 метров, звания мастера спорта заслуживает атлет, способный преодолеть дистанцию за 11,94 секунды.

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