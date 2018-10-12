Усейн Болт забил первый гол в футбольной карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт забил дебютный мяч в составе австралийской футбольной команды «Централ Кост Маринерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте клуба.
Болт отличился на 57-й минуте товарищеского матча против клуба «Макартур Саут Вест Юнайтед» и отпраздновал гол фирменным жестом лучника, пускающего стрелу. Через 11 минут ямаец оформил дубль. «Маринерс» победили со счетом 4:0.
Болт подписал контракт с австралийской командой в июле 2018 года. Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
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