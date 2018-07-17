Усейна Болта пустили в элитный футбол

Ямайский легкоатлет Усейн Болт присоединится к футбольному клубу «Централ Кост Маринерс», выступающему в высшем дивизионе чемпионата Австралии. Об этом сообщает NBC Sport.

«Принципиальная договоренность между клубом и Болтом достигнута. Осталось лишь пара деталей. Этот парень — амбициозный атлет. Нашей лиге нужен был герой, и мы получили Супермена», — отметил агент Тони Раллис.

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5 июня СМИ сообщили, что Болт провел профессиональный матч в составе норвежского «Стремсгодсета». Команда легкоатлета уступила 0:1 молодежной сборной Норвегии. Болт тренировался с норвежским клубом, но так и не подписал с ним профессиональный контракт.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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