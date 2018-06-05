Усэйн Болт вышел на футбольный матч против подростков и проиграл

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за норвежский «Стремсгодсет» против молодежной сборной Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Товарищеский матч завершился победой норвежской «молодежки». Игроки национальной команды U-19 сумели обыграть «Стремсгодсет» со счетом 1:0. Болт вышел на замену на 71-й минуте встречи.

В конце февраля 2018 года Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом. Тем не менее в качестве футболиста он не появился ни в одной профессиональной команде.

В октябре 2017 года ямайский спринтер заявил, что начнет карьеру футболиста в 2018 году. Болт не скрывает, что является болельщиком «Манчестер Юнайтед». Спортсмен регулярно принимает участие в благотворительных матчах.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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