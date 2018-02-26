Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

@usainbolt / instagram

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом, однако деталей не сообщил. 31-летний легкоатлет опубликовал соответствующее видео в Instagram.

«Я только что подписал контракт с футбольным клубом. Узнаете с каким в этот вторник (27 февраля — прим.«Ленты.ру»)», — написал спортсмен.

В октябре 2017 года ямайский спринтер сообщил, что начнет карьеру футболиста в 2018 году. Болт не скрывает, что является болельщиком «Манчестер Юнайтед». Спринтер не раз заявлял о желании играть в составе «красных дьяволов».

В сентябре 2017 Болт появился в образе футболиста в спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018 от KONAMI. Разработчики высоко оценили скорость и рывок легкоатлета, установив оба показателя на максимальной отметке (99).

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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