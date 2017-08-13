Без чувств

Мужским забегом на 400 метров завершился чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне. Этот турнир стал первым для россиян в статусе нейтральных спортсменов и последним — для ямайского спринтера Усэйна Болта, чей уход из профессионального спорта получился слишком грустным. «Лента.ру» — о главных событиях первенства в Великобритании.

Сами себе чемпионы

Среди всех участников чемпионата мира на этот раз было лишь 19 обладателей паспорта в бордовой корочке. Хотя формально ни одного россиянина на турнире не было — все они выступали под нейтральным флагом и зарабатывали медали только для себя.

Медали завоевали шестеро отечественных атлетов. И Сергей Шубенков и Мария Ласицкене взяли награды, можно сказать, по расписанию, то призовые места Дарьи Клишиной, Сергея Широбокова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина — из разряда «не ждали». Но их медали от этого блестят, конечно, ничуть не меньше.

Шубенков уезжает из Великобритании с серебром, хотя многие от него ждали большего. Перед финальным забегом на 110 метров с барьерами в Лондоне Сергей был действующим чемпионом мира на этой дистанции. Но ямаец Омар Маклауд лишил его этого титула. Да, серебро в таких условиях — выдающийся результат, однако Шубенков уже ждет реванша.

Сергей Шубенков (слева) Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мария Ласицкене в очередной раз показала, кто хозяин в секторе для прыжков в высоту. Спортсменка, выигрывавшая каждый турнир перед первенством мира, продолжила череду побед и в Лондоне. Поставив планку на высоте 2 метра 3 сантиметра, россиянка с запасом ее преодолела. Ближайшая преследовательница — украинка Юлия Левченко — прыгнула на два сантиметра ниже. 24-летней спортсменке удалось защитить титул, который она завоевала в 2015-м.

Приятные неожиданности — серебряные медали Клишиной и Пронкина. В Лондоне Дарья сделала то, о чем мечтала, — допрыгнула до семи метров. В финал соревнований она вышла с лучшим результатом, но в решающей попытке американка Бриттни Риз улетела на два сантиметра дальше. Зато сама Дарья скакнула далеко вперед: до этого ее лучшим результатом на чемпионатах мира было седьмое место в 2013 и 2015 годах.

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Еще большего прогресса добился Валерий Пронкин. 23-летний метатель молота не заметил, как перешел из юношеского спорта во взрослый, и сходу взял медаль. До этого он выступал только на чемпионатах мира и Европы в своем возрасте, успеха добился лишь на континентальном уровне — золото чемпионата среди юниоров в 2013-м и серебро среди молодежи в 2015-м. И вот теперь Пронкин вошел в элиту взрослой легкой атлетики.

Как и Сергей Широбоков, специализирующийся на спортивной ходьбе. 18-летний спортсмен до чемпионата мира в Лондоне побеждал только на юношеском первенстве в Колумбии в 2015 году. Своим выступлением он подтвердил: в России сильная школа спортивной ходьбы и без допинга.

Под самый занавес турнира почин Ласицкене в прыжках в высоту продолжил Данил Лысенко. Еще один дебютант мировых первенств сходу допрыгнул до серебра, уступив катарцу Мутазу Баршиму три сантиметра. Успехи Лысенко и Широбокова доказывают: легкоатлетический резерв в России есть.

Грустное прощание

Для кого-то турнир в Лондоне стал дебютным и успешным, а для кого-то — прощальным и... Нет, не получается сказать, что Усэйн Болт в Лондоне провалился. Он — лицо мировой легкой атлетики, главная ее звезда. Именно этот ямаец заставил миллионы телезрителей наблюдать за стометровкой, королем которой он был последние десять лет. На сей раз толпы поклонников беззаботного ямайца все-таки увидели его поражение, причем дважды. Причем на последнем турнире в карьере.

Сначала он проиграл Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмену на своей коронной дистанции, и это стало драмой. Но настоящая трагедия была впереди. В эстафете 4 по 100 метров многолетний финишер сборной Ямайки внезапно сбавил скорость на решающей прямой, а затем и вовсе сел на беговую дорожку — от боли. Как выяснилось позднее, у Болта случилась судорога. Пока стадион ликовал (ведь победу в эстафете одержали британцы), Усэйн уходил с дорожки при помощи соотечественников.

Видео: Sportixer / YouTube

Ничего страшного со здоровьем Болта, разумеется, не произошло. Но у него не получилось так, как он привык, — красиво. Ямаец не устроил шоу, не явил миру свою фирменную улыбку и не показал нечто необъяснимое на языке жестов. Вместо этого его буквально вынесли со стадиона под восторженные возгласы зрителей, которые были адресованы не ему. Чемпионы так уходить не должны.

Болт вообще мог проигнорировать этот турнир. В его величии и так никто не сомневался. Но он все же приехал и показал, что смог. Наверное, на самом деле он может больше, и тот же Гэтлин не сомневается, что через пару лет мы снова увидим Молнию в деле. Его возвращению наверняка будут рады все.

К слову, возвращению самого Гэтлина британцы были не рады. На старте финального забега на 100 метров он был освистан, и это вполне объяснимо: американец — допинговый рецидивист. Он дважды был пойман на употреблении запрещенных препаратов, и только активное содействие следствию спасло его от пожизненной дисквалификации.

В Лондоне британская публика попрощалась с еще одним любимцем. Бегун на пять и десять тысяч метров Мо Фара, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира, решил убежать из спорта именно в стране, ставшей для него родной. Фара — выходец из Сомали, в восьмилетнем возрасте переехал в Соединенное Королевство, не зная ни слова по-английски. Как и многие мальчишки, мечтал стать футболистом. Но тренеры увидели в нем другой талант — и он занялся бегом.

Мохаммед Фарах (справа) Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мо Фара принес своей стране четыре олимпийских золота. За такие заслуги он был удостоен рыцарского титула. И вот сэр Мо Фара решил распрощаться с легкой атлетикой на чемпионате мира. Как и Болту, ему не удалось уйти на вершине. В забеге на пять тысяч метров он занял второе место, пропустив вперед Муктара Эдриса из Эфиопии.

Холодный фронт

Норвежская сборная по легкой атлетике — это своего рода экзотика. Спортсмены из Северной Европы соревнуются скорее по олимпийскому принципу. В этом году ломать стереотипы принялся 21-летний Карстен Вархольм. В беге на 400 метров с барьерами он опередил всех своих соперников, в числе которых был, например, американец Керрон Клемент — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Он прибежал к финишу только третьим, а между Клементом и Вархольмом вклинился турок Ясмани Копельо.

Уникальность собственного достижения сам Вархольм осознал на финише. Его невероятно эмоциональная реакция на победу как умилила, так и рассмешила соцсети.