Спорт
 
Последние новости
Мэр Шарлотсвилля возложил на Трампа вину за беспорядки в городе
«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании
Автобус с туристами врезался в мост в Риме
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о злости соперниц из-за ее побед
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Популярные новости
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о злости соперниц из-за ее побед
Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Немецкие СМИ сообщили о тайной отправке вооружений из Ирана в Россию
Автобус с туристами врезался в мост в Риме

Без чувств

Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мужским забегом на 400 метров завершился чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне. Этот турнир стал первым для россиян в статусе нейтральных спортсменов и последним — для ямайского спринтера Усэйна Болта, чей уход из профессионального спорта получился слишком грустным. «Лента.ру» — о главных событиях первенства в Великобритании.

Сами себе чемпионы

Среди всех участников чемпионата мира на этот раз было лишь 19 обладателей паспорта в бордовой корочке. Хотя формально ни одного россиянина на турнире не было — все они выступали под нейтральным флагом и зарабатывали медали только для себя.

Медали завоевали шестеро отечественных атлетов. И Сергей Шубенков и Мария Ласицкене взяли награды, можно сказать, по расписанию, то призовые места Дарьи Клишиной, Сергея Широбокова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина — из разряда «не ждали». Но их медали от этого блестят, конечно, ничуть не меньше.

Шубенков уезжает из Великобритании с серебром, хотя многие от него ждали большего. Перед финальным забегом на 110 метров с барьерами в Лондоне Сергей был действующим чемпионом мира на этой дистанции. Но ямаец Омар Маклауд лишил его этого титула. Да, серебро в таких условиях — выдающийся результат, однако Шубенков уже ждет реванша.

Мария Ласицкене в очередной раз показала, кто хозяин в секторе для прыжков в высоту. Спортсменка, выигрывавшая каждый турнир перед первенством мира, продолжила череду побед и в Лондоне. Поставив планку на высоте 2 метра 3 сантиметра, россиянка с запасом ее преодолела. Ближайшая преследовательница — украинка Юлия Левченко — прыгнула на два сантиметра ниже. 24-летней спортсменке удалось защитить титул, который она завоевала в 2015-м.

Приятные неожиданности — серебряные медали Клишиной и Пронкина. В Лондоне Дарья сделала то, о чем мечтала, — допрыгнула до семи метров. В финал соревнований она вышла с лучшим результатом, но в решающей попытке американка Бриттни Риз улетела на два сантиметра дальше. Зато сама Дарья скакнула далеко вперед: до этого ее лучшим результатом на чемпионатах мира было седьмое место в 2013 и 2015 годах.

Еще большего прогресса добился Валерий Пронкин. 23-летний метатель молота не заметил, как перешел из юношеского спорта во взрослый, и сходу взял медаль. До этого он выступал только на чемпионатах мира и Европы в своем возрасте, успеха добился лишь на континентальном уровне — золото чемпионата среди юниоров в 2013-м и серебро среди молодежи в 2015-м. И вот теперь Пронкин вошел в элиту взрослой легкой атлетики.

Как и Сергей Широбоков, специализирующийся на спортивной ходьбе. 18-летний спортсмен до чемпионата мира в Лондоне побеждал только на юношеском первенстве в Колумбии в 2015 году. Своим выступлением он подтвердил: в России сильная школа спортивной ходьбы и без допинга.

Под самый занавес турнира почин Ласицкене в прыжках в высоту продолжил Данил Лысенко. Еще один дебютант мировых первенств сходу допрыгнул до серебра, уступив катарцу Мутазу Баршиму три сантиметра. Успехи Лысенко и Широбокова доказывают: легкоатлетический резерв в России есть.

Грустное прощание

Для кого-то турнир в Лондоне стал дебютным и успешным, а для кого-то — прощальным и... Нет, не получается сказать, что Усэйн Болт в Лондоне провалился. Он — лицо мировой легкой атлетики, главная ее звезда. Именно этот ямаец заставил миллионы телезрителей наблюдать за стометровкой, королем которой он был последние десять лет. На сей раз толпы поклонников беззаботного ямайца все-таки увидели его поражение, причем дважды. Причем на последнем турнире в карьере.

Сначала он проиграл Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмену на своей коронной дистанции, и это стало драмой. Но настоящая трагедия была впереди. В эстафете 4 по 100 метров многолетний финишер сборной Ямайки внезапно сбавил скорость на решающей прямой, а затем и вовсе сел на беговую дорожку — от боли. Как выяснилось позднее, у Болта случилась судорога. Пока стадион ликовал (ведь победу в эстафете одержали британцы), Усэйн уходил с дорожки при помощи соотечественников.

Видео: Sportixer / YouTube

Ничего страшного со здоровьем Болта, разумеется, не произошло. Но у него не получилось так, как он привык, — красиво. Ямаец не устроил шоу, не явил миру свою фирменную улыбку и не показал нечто необъяснимое на языке жестов. Вместо этого его буквально вынесли со стадиона под восторженные возгласы зрителей, которые были адресованы не ему. Чемпионы так уходить не должны.

Болт вообще мог проигнорировать этот турнир. В его величии и так никто не сомневался. Но он все же приехал и показал, что смог. Наверное, на самом деле он может больше, и тот же Гэтлин не сомневается, что через пару лет мы снова увидим Молнию в деле. Его возвращению наверняка будут рады все.

К слову, возвращению самого Гэтлина британцы были не рады. На старте финального забега на 100 метров он был освистан, и это вполне объяснимо: американец — допинговый рецидивист. Он дважды был пойман на употреблении запрещенных препаратов, и только активное содействие следствию спасло его от пожизненной дисквалификации.

В Лондоне британская публика попрощалась с еще одним любимцем. Бегун на пять и десять тысяч метров Мо Фара, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира, решил убежать из спорта именно в стране, ставшей для него родной. Фара — выходец из Сомали, в восьмилетнем возрасте переехал в Соединенное Королевство, не зная ни слова по-английски. Как и многие мальчишки, мечтал стать футболистом. Но тренеры увидели в нем другой талант — и он занялся бегом.

Мо Фара принес своей стране четыре олимпийских золота. За такие заслуги он был удостоен рыцарского титула. И вот сэр Мо Фара решил распрощаться с легкой атлетикой на чемпионате мира. Как и Болту, ему не удалось уйти на вершине. В забеге на пять тысяч метров он занял второе место, пропустив вперед Муктара Эдриса из Эфиопии.

Холодный фронт

Норвежская сборная по легкой атлетике — это своего рода экзотика. Спортсмены из Северной Европы соревнуются скорее по олимпийскому принципу. В этом году ломать стереотипы принялся 21-летний Карстен Вархольм. В беге на 400 метров с барьерами он опередил всех своих соперников, в числе которых был, например, американец Керрон Клемент — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Он прибежал к финишу только третьим, а между Клементом и Вархольмом вклинился турок Ясмани Копельо.

Уникальность собственного достижения сам Вархольм осознал на финише. Его невероятно эмоциональная реакция на победу как умилила, так и рассмешила соцсети.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:3311 августа

Любо-дорого смотреть

Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
00:16Сегодня

Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ

00:01Сегодня

Лукашевич одержал победу на четвертом этапе Кубка России Mitjet

23:4113 августа

Избежавший удаления вратарь «Зенита» открыто признал судейскую ошибку

Спорт21:1312 августа

Скачут кони, топчут мясо

Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
15:4011 августа

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

22:3813 августа

Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро чемпионата мира

22:1713 августа

«Зенит» разгромил «Ахмат» в РФПЛ

Спорт00:05 7 августа

«Чем "Спартак" отличается от Саши Грей»

В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
13:08 7 августа

Появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по борьбе

20:1313 августа

«Локомотив» проиграл дебютанту РФПЛ

17:02 7 августа

Фанаты «Спартака» воспользовались брандспойтом внутри стадиона «Санкт-Петербург»

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Москвичей предупредили о грозе и граде в понедельник
Мужчина разбился насмерть при падении с автомобильной эстакады в Шереметьево
В России прокомментировали сообщения о тайной доставке вооружений из Ирана
Пьяный водитель проехал по встречке на МКАД
Проехавшего на МКАД по встречке водителя оштрафовали
Все материалы
Мир
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Автобус с туристами врезался в мост в Риме
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Прохожий побил зигующего американца в Дрездене
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Пранкер обещал доказать факт беседы с главой МВД Грузии о «кокаинщике» Саакашвили
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
МВД Грузии опровергло нецензурную беседу с пранкерами об экстрадиции Саакашвили
Ляшко в цветастых трусах призвал ценить жизнь и верить в себя
В оборонном бюджете Украины найдена «дыра» в 237 миллионов долларов
В сети высмеяли пост Украинских железных дорог об отсутствии кондиционеров
Все материалы
Финансы
Таки шекель
Иудеи и мусульмане ищут гешефт в криптовалютах
Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
В Германии удивились росту российской экономики вопреки санкциям
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Рейтинг неугоняемых машин в России возглавила Lada Vesta
У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Стало известно о роли российских ВКС при освобождении Эс-Сухне в Сирии
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
79-летний генерал сел за штурвал «Дугласа» на авиафестивале в Подмосковье
Шойгу посоветовал оппозиции самой бороться с боевиками в зонах деэскалации в САР
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Ребенок пострадал при обстреле полицейского из Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Бот впервые победил профессионального игрока в Dota 2
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ
Лукашевич одержал победу на четвертом этапе Кубка России Mitjet
Избежавший удаления вратарь «Зенита» открыто признал судейскую ошибку
Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро чемпионата мира
«Зенит» разгромил «Ахмат» в РФПЛ
Скачут кони, топчут мясо
Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Артиста Виктора Смирнова похоронят на Серафимовском кладбище
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Источник рассказал об увольнении команды «Пусть говорят» с Первого канала
Основатель Microsoft завел страничку в Instagram
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
В сети Жириновского на надувном матрасе сравнили с китом
Все материалы
Ценности
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве итальянца
Российская туристка впала в кому в Турции
Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Королева Великобритании устроила вечеринку в стиле ABBA
Индийский охотник застрелил раздавившего 15 человек слона
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы