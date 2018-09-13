Усейн Болт выиграл космический забег

@usainbolt / Twitter

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт провел тренировку на специальном самолете в условиях невесомости. Видео появилось в Twitter-аккаунте спортсмена.

Ямайский бегун посоревновался с двумя космонавтами в забеге и в итоге одержал победу.

В конце июля Болт стал футболистом. Спортсмен присоединился к футбольному клубу «Централ Кост Маринерс», выступающему в высшем дивизионе чемпионата Австралии.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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