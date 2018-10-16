Болта позвали в европейский футбол

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Бывший ямайский спринтер Усейн Болт получил предложение от чемпиона Мальты клуба «Валлета». Об этом сообщает ESPN.

Управляющий директор клуба Гастон Слимен рассказал, что надеется подписать олимпийского чемпиона до матча за Суперкубок Мальты, который пройдет в декабре. Болту был предложен двухлетний контракт, финансовые условия возможной сделки не разглашаются.

«Мы всегда рады видеть чемпиона в "Валлетте", и мы верим, что нет ничего невозможного», — заметил Слимен. «Валлета» поставила перед собой задачу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет.

Болт в настоящий момент выступает за австралийский «Централ Кост Маринерс». 12 октября он забил первый гол в профессиональной карьере.

Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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