Федерацию тяжелой атлетики России удивил допуск на ОИ трансгендерной штангистки

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить до участия в Играх Токио трансгендерную штангистку Лорел Хаббард. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам функционера, ситуация выглядит странной и удивительной. Он также отметил, что МОК не прислушался к мнению спортсменок, которые недовольны его решением. «С точки зрения медицинской и всей прочей, у меня тоже много вопросов», — добавил Агапитов.

21 июня Олимпийский комитет Новой Зеландии объявил об участии 43-летней Хаббард в Играх в Токио. Она будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов. Это стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Хаббард сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.