Валуев назвал проблему участия трансгендера в Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал проблему участия в Олимпийских играх первого трансгендера, новозеландской тяжелоатлетки Лаурель Хаббард. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев обратил внимание на то, что у трансгендеров есть повышенный гормональный фон и страны начнут готовить подобных атлетов для того, чтобы иметь преимущество. «На Западе мальчик может стать девочкой, сделав определенную операцию. Это все глобальная политическая игра для того, чтобы завоевать большее количество медалей, которые идут в зачет», — посчитал он.

Ранее 6 мая стало известно, что 43-летняя Хаббард получит место в составе сборной Новой Зеландии в женской супертяжелой весовой категории. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, если уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

12 лет назад Хаббард сделала операцию по смене пола. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. В результате на женских соревнованиях в Самоа штангистка завоевала два золота и одно серебро, что возмутило организации Speak Up For Women и Fair Play for Women. Первая призвала защитить женский спорт, вторая попросила спортивных чиновников «проснуться».