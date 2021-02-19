Валуев предрек «роковую» Олимпиаду для российской команды

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о названии для российской команды на ближайших Олимпийских играх. Его слова приводит Sport24.

Валуев оценил игру слов в аббревиатуре Олимпийского комитета России (ОКР, на английском языке — ROC) и предрек России роковую Олимпиаду. «Это из худшего лучшее, есть слово Россия в сокращении. Но самое важное — хорошо выступать. Все и так будут понимать, откуда наши спортсмены», — добавил депутат.

Ранее 19 февраля в МОК сообщили, что российские спортсмены смогут выступать под аббревиатурой ОКР, однако использование полного названия организации будет запрещено. Название команды было изменено из-за санкций Спортивного арбитражного суда, утвердившего двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Санкции были смягчены после решения Всемирного антидопингового агентства, постановившего в декабре 2019 года лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года.