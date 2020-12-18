Валуева озадачил запрет на посещение Олимпиад и чемпионатов мира для Путина

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев остался озадачен запретом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении президента России Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Его слова приводит Sport24.

«Это очень странно. У нас Владимир Владимирович на татами собрался выходить? Нет», — заявил Валуев. Он назвал решение CAS в отношении российских спортсменов несправедливым, но посчитал, что даже без флага они должны участвовать в соревнованиях.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на крупных международных соревнованиях и проводить в России такие турниры.

Тем же решением был введен запрет на аналогичный срок на посещение Олимпийских игр и чемпионатов мира руководством и правительством России. Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение CAS абсолютным беспределом и заявил, что Россия оспорит его.