В Олимпийской деревне в Токио коронавирус обнаружили у двух спортсменов

В Олимпийской деревне в Токио положительный тест на COVID-19 выявили у двух спортсменов

Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр «Токио-2020».

Первый подобный случай выявили 17 июля. Всего с момента прибытия спортсменов в Японию коронавирус обнаружили у четверых спортсменов, трое их которых живут в Олимпийской деревне, а также у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков — всего 55 человек. Личные данные инфицированных не приводятся.

До начала Летних Олимпийских игр «Токио-2020» остается меньше недели. Состязания стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Зрителей на игры не допустят. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.