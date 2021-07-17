В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавируса

Первый случай коронавируса выявили в Олимпийской деревне в Токио, сообщил оргкомитет

Первый случай заболевания коронавирусом выявили в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщает NHK со ссылкой на олимпийский оргкомитет.

Отмечается, что тест на коронавирус у иностранного гражданина показал положительный результат. При этом гражданство, пол и возраст заразившегося не сообщаются.

Ранее коронавирус был выявлен у шести человек — спортсменов и персонала команд из Уганды, Израиля, Сербии, России и Нигерии, сообщает РИА Новости.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.